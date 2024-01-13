工地前線人員計分制 約10公司試行

【本報訊】建造商會及營造師學會昨日舉辦研討會，期間討論工地安全等議題。建造業議會建造安全專責委員會主席彭一邦透露，正在工地試行「前線工作人員計分制度」約4個月，由管工及安全督導員等評分，據悉業內亦有約10間公司正在試行。雖工人起初不太適應，但普遍已經逐漸接受，又指工人即使被扣分，需在上班時間接受安全培訓，但公司不會扣減工人薪酬，加上工人更有選擇權，若認為工地不適合，可選擇到其他工地工作。

彭一邦續說，每當發生工業意外，公司被起訴的居多，針對「個人責任」的執法力度不夠完善，他舉例指，涉及交通意外的司機可能會被檢控，甚至入獄，因此駕駛時會非常小心，然而當地盤發生工業意外時，卻很少會有前線工人如天秤手、吊機手被起訴。

盼改善職業安全減意外 建造商會主席林健榮則表示，建造業仍然面對勞工短缺、工地安全等挑戰，形容行業正站在交叉路口，工地安全不能只靠一個單位負責，只要有一個持份者不配合，意外仍會繼續發生。