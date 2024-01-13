建造業 欠逾1.8萬人手 紮鐵工最渴求

籲增培訓吸新血 善用科技補空缺 香港建造商會去年11月進行最新一輪「建造業勞工需求調查」，推算當日全港工地欠缺逾1.8萬人，反映業界人手短缺仍然嚴重，建議當局繼續以多管齊下的措施，透過不同渠道填補人才，以提升香港生產力，滿足住屋和商業發展等需要。

建造商會每年均進行兩次「建造業勞工需求調查」，透過收集建造商會會員提供工地工友的出勤紀錄，推算當天整體勞工需求。最新一次調查於去年11月進行，為政府宣布推出「建造業輸入勞工計劃」以來首次進行的需求調查。據會員提供共192個工地的資料，當日有48,406名工友工作，欠缺8,208人，供應與需求相差14.5%。

調查又發現，當中最缺乏人手的工種，首位為鋼筋屈紮工，短缺548人，供應與需求相差達35.58%；緊隨其後是電氣裝配工，短缺323人，供應與需求相差達15.12%；空調製冷設備技工則欠277人，供應與需求亦相差達24.71%。比對當局數據後，該會推算當日全港工地欠缺18,431人。商會認為，政府推出「建造業輸入勞工計劃」，有助作為補充措施紓緩業界迫切的人手短缺問題，以及填補缺乏的人才，協助工程按進度進行。

未全反映輸入外勞後情況 建造商會補充，政府去年7月推出建造業輸入勞工計劃，在審核首輪申請後，同年10月批出4,680個配額，涉及20個工程合約，但由於是次調查是輸入計劃批出首輪配額約一個月後進行，大部分獲批來港的勞工當時尚未正式到地盤工作，加上當時批出約四成配額，故今次調查尚未完全反映輸入勞工計劃全面落實後的勞工需求情況，當局應繼續留意人力需求情況。

商會期望政府繼續以多管齊下的措施，包括加強培訓本地人手、招聘新人入行，以及推動業界應用科技，提升建造業整體生產力，減少人力短缺，讓工程得以順利推進及如期落成，提升香港生產力，以及滿足住屋和商業發展等需要。