醫健：醫健寶庫：不一樣的醫學教育

傳統臨床實習一般在醫院或診所進行，然而在新冠疫情期間，為減低病毒傳播風險，醫院及診所往往限制到訪人員的數目，醫護學生因而無法在現場進行臨床實習。港大醫學院突破固有的模式，讓醫科生走出課室、走進社區，親身投入抗疫第一線；無論在社區檢測中心、疫苗接種中心或長者暫託中心，都能夠看到醫護學生忙碌的身影。

此次必要的「變通」也啟發我們反思：即使離開醫院和診所這些傳統臨床教學場所，仍可進行臨床培訓，甚至還有機會讓學生獲得更多寶貴的第一手實戰經驗。

香港大學醫療系統臨床中心的成立為推動創新醫學教育提供適切的支援，中心不但為醫學院科研團隊提供優質的臨床科研環境，更利用新引進的先進教學設備，配合現代化的醫療教學方法，讓學生們在醫院和診所以外的模擬臨床環境中學習，提升他們的臨床技巧以及應對突發事件的能力，模擬培訓（Simulation Training） 和遙距醫療（Telemedicine） 就是其中兩項正在臨床中心進行的學習活動。

港大醫學院冀能藉着這些最新的科技發展成果，為醫科、護理、中醫及藥劑等多個學科的學生提供更加全面的學習體驗，鞏固在課堂上所學的知識。

作為醫學教育的先驅，港大醫學院一直都與時俱進、走在最前。在去年12月第211屆學位頒授典禮上，院長劉澤星教授宣布多項措施，把新科技如聚焦生成式人工智能技術（GenAI） 融入醫學教育中。香港大學醫療系統臨床中心也將繼續配合醫學院的發展策略，提供「適得其用」（fit-for-purpose）的支援服務，讓研究團隊、未來的醫療專業人員，甚至社區人士都能受惠，繼續為本港醫療及社區作出貢獻。香港大學李嘉誠醫學院香港大學醫療系統

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