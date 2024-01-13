吸毒致中毒趨增 促加強教育

【本報訊】香港大學急症醫學系團隊分析及研究了疫情期間吸食毒品致中毒的情況，團隊分析了1,453宗由公立醫院急症室向香港中毒控制中心呈報個案，時間介乎2017年1月23日至2023年1月22日期間，研究發現，疫情期間，本港因吸食大麻而中毒者有上升趨勢，女性大麻吸食者中毒個案的增加尤其值得關注，同時濫用氯胺酮及多種危害精神科藥物者中毒個案亦有上升。團隊認為應加強教育。

港大：關娛場對打擊成效小 研究指出，疫情期間本港娛樂場所因隔離措施需關閉，但該決定對吸毒者出現急性中毒的影響有限，不過，吸食毒品引致中毒的個案分析仍顯示幾個值得留意的濫藥模式和臨床表現，如與疫情前相比，疫情期間有更多的急性冰毒中毒的病人躁動不安、受傷及自殘、需要更多入侵性治療及重症監護病房治療，甚至嚴重中毒致死亡個案。

同時，團隊發現濫用冰毒和海洛英的個案增多令人擔憂，大麻中毒個案亦呈上升，濫用氯胺酮及多種毒品者亦趨升，呼籲各界加強教育。有從事戒毒輔導工作的社工認為，疫情期間即使社交和娛樂場所需關閉，但對打擊吸毒引致急性中毒的成效有限。