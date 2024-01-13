口罩或礙兒童學習 專家倡彈性佩戴

【本報訊】踏入冬季流感季節，港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華昨引述研究指，戴口罩或會阻礙兒童學習，故不建議外出時一律戴口罩，但若在人多或不通風等情況下則可佩戴。西醫工會會長梁漢輝亦指出，最近首次確診新冠的病人增多，但症狀不算嚴重，甚至較流感輕微。他又指，本地疫苗供應充足，呼籲市民盡早打針。

對於近日兒童流感個案增多，關認為，流感個案增加與新冠疫情過後的「免疫負債」有關。他解釋指疫情期間實施嚴格的防疫措施，尤其是3歲以下幼童，可能完全沒有接觸過流感病毒；而解除口罩令後，甲型H1、H3及乙型流感病毒等個案就相應增多。

籲盡快接種流感疫苗 他續指，隨着感染流感的人數增多，相關嚴重個案亦趨升，又指兒童一旦感染流感，有機會出現抽筋，或併發肺炎、氣管炎等，甚至會細菌性或繼發性感染肺炎鏈球菌或甲型鏈球菌。他警告，流感併發急性腦炎，有機會對小童的腦部造成永久損害，甚至引致死亡，提醒家長盡快帶子女接種流感疫苗。