冬流爆發期恐延長 可達20周小心為上

老幼入院率飆升 多區排長龍睇急症 本港已踏入冬季流感季節，流感及新冠病毒均較早前活躍，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，近期5歲以上兒童及65歲以上長者因流感入院的比率急升，預料未來一個月的入院上升速度會加快；西醫工會則發現，最近首次確診新冠的病人增多，幸症狀較一般流感輕微。何栢良提醒市民，由踏入流感季節到頂峰，一般需約4至5周時間，惟目前難以預計今次流感爆發期時間，建議市民近期出門時可戴上口罩。

元旦假期後復工復課，流感病毒亦在社區迅速傳播，何栢良昨日出席一個電台節目時表示，5歲以上兒童及65歲以上長者因流感入院比率上升，預料公私營醫院的兒科及長者病床需求會急增。他指出，由於新冠疫情襲港3年，本港已有3年沒有爆發流感，故需要特別留意並參考內地等其他地方的數據。他舉例指，若本港跟隨內地的流感爆發情況，則今年初的冬季流感爆發期或持續較長時間。

至於如何預計流感季節的時長，何栢良坦言，目前未有精準方法可預計，並指新冠疫情前，流感季節平均維持14周，由確診比率超越基線水平起推算，冬季流感在約4至5周便到達頂峰期，並會持續一段時間後才回落，但亦有部分季度因兩種流感接連爆發，導致爆發期延長，甚至可長達20周。

首次確診新冠病人增多 症狀輕微 病人增加、需否使用北大嶼山醫院香港感染控制中心？何栢良認為，公營醫院面對的最大困難是人手調配，尤其涉及重症或兒童的住院個案，在安排上並不容易。何又提到，本港社區目前仍未有較好的群體免疫，雖然最近流感疫苗接種率一直上升，但仍未超過七成或八成水平，尤其兒童及長者群組，建議市民近期出門時可戴上口罩。

新冠病毒感染者近期亦有上升，何栢良預料，感染新冠而住院的個案未來一周應會有明顯上升，提醒市民新冠病毒株變種的情況加快，並建議市民接種最新的XBB疫苗。西醫工會會長梁漢輝昨亦指，最近首次確診新冠的病人增多，但症狀不算嚴重，甚至較流感輕微。梁續指，本地疫苗供應充足，呼籲市民盡早打針。

XBB疫苗推近1個月 3.1萬人接種 政府昨日宣布，XBB新冠變種株疫苗的第二階段接種於本月18日開始，自去年12月14日推出XBB疫苗的首階段接種安排後，截至本月11日，已接種約4.5萬劑新冠疫苗，當中包括約3.1萬劑XBB新冠疫苗。而第二階段的XBB疫苗則會擴至其他高風險優先組別人士，包括50歲至64歲人士、18歲至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。

另外，醫院管理局網站顯示，昨晚8時，18間公立醫院的急症室輪候時間介乎1至5小時，北區醫院輪候時間超過5小時，其次是瑪麗醫院，輪候時間逾4小時，而瑪嘉烈醫院輪候時間亦超過3小時。