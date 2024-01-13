外來因素致服務延誤 港鐵免罰款

【本報訊】昨晨輕鐵安定站附近遭吊臂車損毀架空電纜，導致4個輕鐵站服務暫停、5條路線需要改道，服務受阻約5小時，居民出入困難。政府去年檢討港鐵票價調整機制時修改了服務表現安排，惟是次輕鐵服務延誤由外來因素所致，故現行罰款機制並不適用，港鐵毋須因而罰款。

新制封頂罰款 每宗4000萬 港府與港鐵去年3月曾檢討票價調整機制，包括將延誤多於3小時的事故罰款，由500萬提高至800萬元，其後每小時的罰款由250萬元提高至400萬元。新機制又為發生在繁忙時間、即平日上午8至9時及下午6至7時事故，引入1.2倍罰款安排，同時每宗事故的「封頂」罰款，亦由2,500萬元上調至4,000萬元。

據原來的港鐵罰款機制，罰款額以列車服務延誤時數累進計算，若列車服務出現31分鐘或以上延誤事故，且屬港鐵控制範圍內的因素引起，少於1小時罰100萬元、3至4小時罰500萬元，其後的每小時再罰250萬元，「封頂」上限為12小時、即2,500萬元。

此外，在新機制下，港鐵亦推出「服務表現回贈」方案，取代以往每程3%車費回贈，當相關金額累積滿2,500萬元後，港鐵會在特定星期六或日，舉辦半價乘車日回饋乘客。港鐵表示，截至去年第3季，「服務表現回贈」累積金額為1,000萬元。