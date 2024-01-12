龍七公：持續投資未來 先節流後開源

政府現正就2024/25年度預算案諮詢各界。香港經濟疫後復甦步伐未如預期，股市與樓市表現疲弱，加上內地旅客消費模式轉變，影響飲食零售市道，不少市民及中小企期望政府可提供支援。與此同時，由於賣地及印花稅收入減少，在回歸後急速上升的社福、醫療和教育經常開支卻難以削減，政府持續出現財赤，部分市民認為政府不但不應再向全民派錢或派消費券，甚或應效法某些海外國家，叫停部分基建和發展項目。

由筆者擔任召集人的立法會議員平台「G19」日前會見財政司司長，就來年度預算案表達意見。雖然各人的關注重點和具體建議略有不同，但一致認為政府現時的赤字與負債佔本地生產總值比率，相對於全球絕大部分經濟體都不算高。政府在編寫預算案時固然要堅持審慎理財原則，但亦要繼續應使則使，不應因一時的經濟與財赤問題而大幅減少投資未來，這樣才能增強香港經濟及各行各業持續向前發展的動能。筆者特別強調，政府應持續推展一些具效益、利民生及有經濟回報潛力的基建和發展項目，過程中要善用私營市場力量，盡早落實多元及可持續的融資方案，有序推進北部都會區及交椅洲人工島等計劃。面對外圍環境不穩及息口調升，物業市場前景信心薄弱，政府應探討改變現行較僵化的賣地及補地價機制，研究收取較低前期地價，以換取項目「分成」，做到在市差時共同分擔風險，在市好時共享收益，令制度更具彈性及更符合市場情況，減少因流標等而影響庫房收入和樓宇供應。

精簡政府現有編制 不少政黨都要求政府開源節流，G19認為優次應為先節流，後開源。政府應首先檢討及精簡現有編制和程序，刪減已過時及效益低的工作，從而騰出人手及資源推展新服務；加快通過電子化來提升效率，切實減省原來用於相關工作的人手和開支。政府亦要加緊打擊各類濫用公共服務和資源的行為，包括濫用公屋、綜援和長者2元乘車優惠等。

開源方面，政府認為應盡量維持直接影響基層民生的收費不變，但同意以「能者多付」原則檢討部分收費和稅項，包括貴價私家車的首次登記稅、豪宅印花稅、豪華遊艇稅，研究開徵加密貨幣買賣印花稅的可行性，調高公屋富戶租金、泊車咪錶位收費及違例泊車罰款（同時容許更多道路上落點）。

因應港人北上消費成風，有政黨重提開徵陸路離境稅的建議。G19表明並不支持，考慮到有關做法不但有損民生，妨礙兩地交往融合，亦可能會鼓勵市民離境後在內地逗留更長時間和增加消費額，以抵銷離境稅的影響。積極做法應是加大力度吸引更多旅客及本地居民在港消費，包括研究放寬「一簽多行」等入境措施，加強對東盟、中東地區的旅遊宣傳，舉辦更多受歡迎和具效益的盛事與活動，大力推廣「逆按揭」概念以提高銀髮族的消費能力等。