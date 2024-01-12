笑看天下：隱瞞病情 戀棧權位

美國防長奧斯汀被指隱瞞接受手術和秘密入院事件愈揭愈劣，事件繼續發酵。正當國防部因延報奧斯汀入院而備受抨擊之際，負責治療嘅沃爾特里德國家軍方醫院表示，當事人曾接受治療前列腺癌嘅手術，但因尿道感染而再度入院並送入深切治療部。然而一波未平一波又起，五角大樓被揭發切香腸式向白宮通報消息，拜登直至周二才知悉其國防部長患上前列腺癌。

一個如此重要嘅國家人物，總統拜登、白宮國安團隊及國會均未有第一時間知悉事件。換言之，拜登及白宮無論係奧斯汀入院還是患癌，都不是第一時間從五角大樓獲悉，而且知道嘅時間不比公眾早很多，惹來外界質疑拜登嘅領導能力，竟然連核心內閣成員嘅情況也不清楚。美媒指出，拜登團隊中有些人「深感失望和困惑」；而對於奧斯汀嘅做法，則稱為「令人難以置信的錯誤判斷」。

貴為國防部長嘅奧斯汀，於戰火紛飛、中東局勢失控之際，豈可懷苟且之心，以為瞞得過就瞞，如此兒戲，理應問責。今年係美國總統選舉年，呢件事情正好給予共和黨借題發揮打擊拜登政府嘅大好機會。共和黨總統參選人黑莉嗆道：「我認為拜登應該被炒。我們遇到這樣的情況，真是令人難以置信。」同樣參選總統嘅特朗普，就指奧斯汀「專業失當和疏忽職守」，敦促拜登立刻炒其魷魚。事實上，連民主黨內亦有非議之聲，參議院民主黨二號人物德賓抱怨「好多問題沒有解答」。

事實確係如此，奧斯汀確診前列腺癌已經成個月，但要到接受切除手術後，因尿道感染而送入深切治療部始曝光事件。為政而未能誠心正意，可以休矣！佢貴為國防要臣，自己咁重病仍然要隱瞞，令人感到佢係戀棧權位多於一切！