撥亂反正：防長失蹤 小事一樁

當美國國務卿布林肯連日來走訪中東多國，盡其吃奶之力斡旋以巴局勢之際，角色同樣吃重的美國國防部長奧斯汀，卻已在醫院躺了超過10日，當中有多天更須入住深切治療部，要改由副手暫代防長職務。但原來該位女副手本身正在休假外遊，而且她在臨危受命之時，並不知悉其上司已病重入院。

國防部在奧斯汀入院多天，度過危險期之後，才慢慢向白宮、國會及美國民眾公布有關消息，又以私隱為由拒絕披露其病情，僅稱是「因一項選擇性手術所引發的併發症」。經過多日發酵，國防部近日終透露奧斯汀原來患有前列腺癌，早前接受切除組織手術後併發尿道炎，其後更演變成腹部積液及損害小腸功能等，以其70歲高齡絕對可大可小，凸顯之前的說法明顯是想淡化以至隱瞞事件。

未知是否因為涉及泌尿問題而感到尷尬，原來奧斯汀患癌的消息一直都未有告知其上司總統拜登。由於國防部長乃總統以外的美軍最高話事人，事件引起當地傳媒廣泛不滿，批評奧斯汀及國防部欠缺透明度、違反相關高官健康披露慣例，以至是刻意隱瞞和危害國家安全。正在進行黨內總統初選的共和黨更如獲至寶，紛紛炮轟拜登政府管治混亂，無視國安，要求將奧斯汀辭退。

中國早前也發生過防長失蹤事件。原國防部長去年初上任不足半年便從所有官方場合中失蹤，直至兩個月後遭全國人大常委會正式免職。有指他任職防長前專責解放軍的軍備採購工作（並因而遭到美國制裁），在升官後被翻揭過往的暗黑貪腐史。與奧斯汀入院不同，中國國家領導人肯定清楚知悉失蹤原因，並在充分衡量國安風險後才讓其失蹤，因此兩者亦難以相提並論。