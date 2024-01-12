冰鑑春秋：西方媒體淪為打手

近年西方媒體配合政府宣傳的情況益發明顯，無論在俄烏戰爭、加薩衝突以及中美對抗上，這些昔日號稱公正客觀的媒體，都毫不掩飾地跟西方政府一鼻孔出氣，完全容不下其他觀點。在馬英九接受《德國之聲》訪問時，這樣的偏頗心態表露無遺。

在訪談中，記者不斷追問馬英九對中國氣球飛越台灣的看法：「合理嗎？」「用途是甚麼？」又問他「中國應該介入這次選舉嗎？」「賴清德說不會追求獨立，你認為他在說謊嗎？」「你把緊張局勢歸咎給民進黨與賴清德嗎？」「這些挑釁行動來自中國，不是嗎？」「從民進黨的角度，你是在重複中國的宣傳。」「這全是民進黨的錯？」「你一直批評民進黨，卻沒有指摘習近平。」該名記者活脫成為民進黨發言人，完全站在民進黨的立場質問馬英九。

可當馬英九點出兩岸僵局是民進黨不願接受九二共識後，該名記者立刻轉移話題，還大肆宣揚一旦兩岸發生衝突，應該對美國及日本有信心，質疑他不夠相信美國支援台灣的決心，甚至當場批評他是「失敗主義」。接着，該記者與其說是訪問，不如說是自己在下結論，不斷宣揚台灣民眾已經不要九二共識，更不能接受一國兩制，追求統一的人已經不到2%等等。特別是該記者天真地說：「為何不簡單地要求北京說，好吧，我們保證永遠不會使用武力來使情勢升級，很簡單問題就解決了。」充分顯示了他對兩岸問題本質的淺薄與無知。

其實《德國之聲》的訪問並非特例，西方主流媒體針對中國與兩岸問題的報道，幾乎清一色都是這樣的基調，報道的目的就是強調中國是侵略與破壞和平的一方。在這種全面性的認知作戰下，東西方的進一步衝突幾乎無可避免。