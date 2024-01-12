橫眉冷看：台灣無力抵禦解放軍

近日，台灣前總統馬英九接受《德國之聲》訪問，正如他所說，自己在台灣掌政8年，跟中國大陸打交道數十年，對當前海峽兩岸的形勢，會比很多人更清楚。過去，世界各地不少評論者都對兩岸關係有疑惑、有誤解，甚至有幻想，今趟的訪問，似乎都逐一予以解答了。

西方有軍事專家曾經建議，台灣的防衞方式應該效法刺蝟，只要身上裝滿「利箭」，即使強如獅子，也會拿你沒法。對於這種幼稚的看法，馬英九回應說：「無論台灣如何自衞，都無法抵禦與大陸的戰爭，也永遠無法獲勝。」因為大陸比台灣強太多了。也有部分評論者認為，解放軍一旦來攻，台灣並不是孤軍作戰，美國軍隊會趕來支援，美國總統拜登更加先後4次承諾，有需要的時候會出兵保護台灣。他卻表示：「我認為美國很難做出這樣的決定……美國也參與進來，後果將是災難性的。」他所講的災難性，不是只對台灣而言，對美國也是如此。

他在訪問中不止一次指出，美國蘭德公司曾經模擬海峽戰爭爆發時，中美兩軍直接對戰，結果如何。答案是18次兵棋推演當中，每一次都是以美軍戰敗告終。現實既是如此，試問台灣人又如何能指望，美軍當真會來助拳？

很多人以為，中國國家主席已經等得不耐煩，正在加速推動兩岸統一，甚至不惜訴諸武力，但馬英九不作如是觀，他說：「我不認為他在推動統一……他也很清楚，統一不可能一蹴可幾，需要花很多很多年的時間，並且必須得到人民的同意。」筆者很贊同其判斷，北京領導人固然渴望統一台灣，但絕對不是急於一時，中南海甚至沒有為此而訂立過具體的時間表。