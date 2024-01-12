龍吟虎嘯：拜登老而無用被欺瞞

美國國防部長奧斯汀相當苦命，任內要應付兩場戰爭——俄烏之戰、巴以之戰。除了國務卿布林肯外，奧斯汀是最忙的內閣要員，全球到處跑，不僅要應付已經開打的俄烏之戰、巴以之戰，還要應付沒有開打然而日趨緊張，誰也不知道何時開打的朝鮮半島、台海、南海的軍事危局。

看上去，奧斯汀是很重要的，是拜登總統信任的愛將。然而，偏偏發生了一件軍情、國情緊急微妙情況下，奧斯汀因病接受手術而不知因何種原因發生隱瞞、與拜登「失聯」的怪事。最新披露的「來龍去脈」，是去年12月初，奧斯汀例行檢查發現患上前列腺癌。12月22日，奧斯汀入院做了切除手術，國防部沒有通知白宮或副防長希克斯，但把部分防長職權移交給希克斯，第二天奧斯汀出院回家。

今年1月1日，拜登主持電話會議，奧斯汀出席，當晚奧斯汀出現嚴重併發症入院急救。1月2日，奧斯汀轉入深切治療部病房，奧斯汀的助手和整班國防部領導層都知道這個情況，正在度假的副防長希克斯獲悉要代為履行奧斯汀部分工作。1月4日，國防部長幕僚長馬格薩門把奧斯汀入院一事通知希克斯及白宮國家安全顧問沙利文，拜登從沙利文那裏得到消息。1月5日，馬格薩門把消息通知各軍種部長，五角大樓通知國會，當天下午5時許，國防部發言人賴德首次向公眾披露消息。

從這些情況來看，拜登被瞞了很久，比公眾知情早不了多久。此種隱瞞從一開始就是有意為之，或由奧斯汀和他的國防部領導班子共同決定，或由國防部領導班子「私下集體決定」，奧斯汀假裝不知？然而，他們為甚麼要這樣做呢？在美國體制下，國防部長遠非一人繫天下安危，權柄有限，身體有恙，入院開刀，有甚麼好瞞的呢？莫非奧斯汀還很貪權戀棧，想當下一屆的國防部長？莫非他們覺得拜登老而無用，糊弄他老人家一下子並非難事？