涉走私珊瑚無業男 另揭洗黑錢740萬

兩年半與700戶口大量交易 香港海關於前年中旬偵破貨船走私案，拘捕3男並檢獲包括一批疑受管制活珊瑚，經財富調查後，發現其中一名疑犯的個人戶口，於2021年至2023年間與逾700個戶口有大量可疑交易，涉款約740萬，懷疑替該走私案清洗犯罪得益，至昨日拘捕該名無業男子。這是海關首次以洗黑錢罪拘捕涉嫌參與走私瀕危物種的人士。

2022年7月，海關於香港南部水域偵破一宗利用貨船走私案件，檢獲一批包括珊瑚等走私貨物。經核實後，該批珊瑚屬於受管制的瀕危物種，約值80萬元。3名被捕男子獲准保釋候查期間，海關財富調查科展開跟進調查，發現其中一名被捕男子的銀行戶口，在過去兩年半間處理740萬元的頻繁交易。由於該男子現時報稱無業，懷疑他參與洗黑錢行動。

至昨日，海關搜查青衣一住宅，拘捕該名35歲本地男子，檢取手機、銀行卡及銀行文件。初步調查發現，被捕男子的兩個個人銀行戶口，於2021年4月至2023年9月期間，處理約740萬元可疑資金，兩個戶口更有高達140萬元現金存入及逾100萬元現金提取，由於有極大額的現金存取，初步相信有典型的洗黑錢特徵。同時，有關戶口的交易對手，涉及高達700個個人及公司戶口，交易量超過6,700宗。不過，該男子在過去數年的稅務紀錄，總收入卻少於一萬元。

大澳破走私龍蝦值124萬 此外，該男子在收取相關資金後，採取快入快出策略，可見該些交易呈過渡性。其中一個戶口於一日內收到數筆共20萬元款項，即日已被轉移至第三方戶口。同時，男子在收取資金後，會於數日後轉回原本的戶口，形成掉頭式交易，以上種種事例均屬於典型洗黑錢特徵。海關將根據《有組織及嚴重罪行條例》繼續調查案件，包括該男子的背景、資金來源及流向等，不排除有更多人被捕。

另在本周三傍晚6時30分，海關人員在大嶼山大澳一帶，發現數輛電動三輪車往新基街岸邊方向行駛，同時有數名男子在岸邊徘徊，另有兩艘快艇駛近岸邊。當三輪車抵達時，該批男子隨即把車上貨物搬上快艇，由於懷疑涉及走私活動，關員見狀隨即採取行動。

不法分子見東窗事發，隨即跳乘快艇往內地水域逃去，各三輪車司機亦慌忙棄車逃遁。海關派出高速截擊艇追截掃蕩，惜無任何發現。人員在場檢獲共3,100公斤、以冰塊及發泡膠箱保存的懷疑走私龍蝦，市值共約124萬元，有關進口內地稅款約100萬元，同時在場扣查5輛電動三輪車。

海關指出，臨近農曆新年，內地對貴價食材需求上升，今次走私集團移師至更偏僻及狹窄的街道進行走私，並利用三輪車高速穿梭街道，從而逃避海關追查，是次案件暫未有人被捕，海關將繼續打擊一切走私活動，呼籲市民舉報有關罪行。