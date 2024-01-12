酒店房狎女子 商人非禮罪成

【本報訊】操普通話男商人於2022年在機場等候核酸測試時，認識剛從美國來港的女子，並交換「微信」的通訊方式。數日後商人藉與該從事醫療工作的女子傾談如何打入中國市場，而約女方在酒店午膳，又以協助她手機充電為由帶她到酒店房，期間涉意圖強姦及非禮她。商人被捕後否認企圖強姦及非禮兩罪，早前在高院受審。6女一男陪審團一致裁定被告企圖強姦罪脫，並以5比二裁定被告非禮罪成。案押後至今日聽取辯方求情，被告須還押。

控方指，午膳期間，Ｘ發現手機無電，表示要離開，被告叫Ｘ去酒店房充電。期間，被告捉住她按在床上，再脫Ｘ的內褲等衣物，企圖強姦她並吸吮她乳房。Ｘ一度稱正來月事，被告卻稱「不介意」，惟因Ｘ反抗，被告未能成功與Ｘ性交。被告其後改稱：「玩別的」，以手指插她陰道及以陽具貼近她臉，直至Ｘ稱要報案，被告才稱：「我尊重你」並停手。Ｘ及後穿衣離開並稱：「沒想過你是這樣的人」，被告回應指：「真沒意思」，又稱大家都是成年人，更指她在美國住了很久「這不是很正常嗎？」。案件編號：HCCC 238/2023