虐打17小孩 童樂居兩職員候懲

【本報訊】本案早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴，區院昨處理其中兩名被告的案件，兩人分別各承認15項及12項虐兒罪，涉及超過17名男女幼童。據案情指兩人曾向幼童擲鞋、拍打頭部、捏臉至提起幼童、掌摑、腳踢，及把幼童雙腿擘成一字馬等。法官把案件押後至其他不認罪被告案件審結後，才處理被告求情及判刑。

擲鞋打頭捏臉腳踢 本案涉及的兩名被告是卓凱欣（25歲）及莊嘉宜（27歲），兩人早前已就涉及16名被告的同類虐童案中承認部分控罪。兩人各獨自被控17項及13項虐兒罪，並分別承認當中的15項及12項控罪。涉案時間為2021年11月6日至2022年12月19日，並於童樂居內發生，當中涉及17名一至3歲的匿名事主及多名不知身份幼童。餘下控罪則獲准於法庭存檔。

案情指，本案兩名被告分別於2018年8月及2017年8月起在童樂居任職。該處的閉路電視拍到兩名被告分別於案發時段，在童樂居內向眾多男女事主施虐。案情顯示，兩人以不同手法向事主施虐，包括扯起幼童雙臂把其摔在地墊上、捏幼童臉把手指伸進他口中、用鞋擲向幼童胸部、用鈴鼓敲打幼童後腦、扯幼童頭髮及拍打頭部等。被告亦曾試過屈曲幼童手腳、強行餵食、腳踢幼童，及把幼童雙腿擘成一字馬等。兩名被告最終分別於同年12月22及29日先後被捕。案件編號：DCCC 147，149/2023