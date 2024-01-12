8警襲擊屈藏毒案 露宿者堅稱被毆

被告梁飛鵬

【本報訊】8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等共10罪。案件昨於區院續審，被指遭被告毆打及被毀壞家當的事主，接受辯方盤問。辯方指當時沒有警員毆打該事主，或把刀丟在地上逼他觸碰。辯方又指事主當時清楚因何被捕，在警署時亦沒有人阻止他作投訴。對於辯方說法，事主均表示不同意。

涉案8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩（女）、林華嘉、莫志成、尹栢詩（女）及陳守業（27至46歲）。除林華嘉是警長外，其餘均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉一項至兩項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。所有控罪均涉及於20年2月4日及2月24日在深水埗通州街公園發生合共3次的事件，涉及兩名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi（阿十），阿十現已身故。

稱不知公園為毒品分銷中心 辯方盤問阮文山時質疑，阮聲稱被打時臉朝地，根本看不到施襲者。阮承認看不到對方，但估計有3至4人施襲。辯方指當時並無任何警察把刀掉在地上逼他觸碰，相反是他想逃走而被警員制服，並質疑其傷勢，可能是遭制服時的掙扎所造成；阮否認此說法。辯方又指當時沒有人推阮到沙堆處，且是因警員有發現，懷疑阮管有攻擊性武器，他自願行前作確認，阮否認此說法。另外，有辯方律師質疑指涉案公園是毒品分銷中心，阮是管理人。阮稱不知該處是否毒品分銷中心，但拒絕回答是否管理人。案件編號：DCCC 123/2021/