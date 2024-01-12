警炒車成風 1日爆4宗

追撞 倒撼 爬頭 串燒 警車意外一日4宗。一輛警察電單車，昨日下午在美孚一畫有雙白線路口，追撞前方七人車致男警受傷。有「車Cam」拍下意外一刻，顯示男警駕駛時懷疑分神，右手操控電單車，並低頭以左手「搵嘢」肇禍，結果男警倒地受傷送院。此外，柴灣有警車褪後撞及私家車；大嶼山有警車疑爬頭時與客貨車相撞；九龍城則有警車捱撞致3車串燒。

昨日下午1時許，一輛警察電單車在美孚荔枝角道右轉入長沙灣道往旺角方向時，意外撞及前方一輛七人車車尾。涉事男警報稱下半身受傷，需由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，姓梁（62歲）七人車男司機沒有受傷。有「車Cam」拍下意外一刻，顯示掛有中港牌的七人車駛至長沙灣道路口，司機因應地面畫有雙白線而停車「看一看」交通情況。

詎料，尾隨七人車駛至的警察電單車，駕車男警似乎沒有留意七人車情況，以右手操控電單車，同時低頭以左手「搵嘢」，完全沒有留意前方情況。結果，七人車停下後，警察電單車繼續前行，最後直撞七人車車尾，警員與電單車亦告「彈一彈」。警員停車後擬落地時，電單車頓失平衡向左翻側，警員同時倒地，七人車司機見狀落車查看警員傷勢。

此外，昨日上午10時許，有警員在柴灣利眾街2號對開抄牌時，警車因應前方貨車駛入而倒車，未料車尾意外撼撞一輛停泊在咪錶位的私家車。幸好當時姓張（32歲）私家車女司機不在車上，事後接獲通知返回現場助查，事件中無人受傷。在相若時間，一輛客貨車沿大嶼山嶼南路往梅窩方向行駛，在駛至近長沙時，姓呂（62歲）女司機扭軚右轉停車，懷疑收掣不及與一輛懷疑爬頭的警車碰撞，事故中無人受傷。

警車意外頻生 反映訓練欠佳 另在昨日下午近1時，一輛警車、一輛私家車及一輛醫管局小巴沿九龍城亞皆老街西行，當駛至近露明道交界，警車與私家車因應交通情況停下，惟醫管局小巴司機懷疑收掣不及，小巴撞向私家車並把其推前撼撞警車，釀成3車串燒意外。姓蔡（30歲）私家車女司機報稱胸口痛需送院治理，姓蕭（49歲）小巴司機沒有受傷。

本港昨日發生4宗涉及警車的交通意外，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。翻查紀錄，同類意外時有發生，2023年12月20日，一輛警車在西貢清水灣道迴旋處撼向一輛七人車，事件中幸無人受傷。同年12月4日，有車Cam拍下一名交通警駕駛鐵騎沿元朗公路快線疾馳向東行，他疑「攝車罅」爬頭剷壆自炒，登時人仰車翻，一仆一碌，他頭部擦傷，清醒送院治理。