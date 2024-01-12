醫健：職場健康：參與「職業健康大獎2023—24」 關注僱員健康 提高機構生產力及競爭力

職業健康愈來愈受到僱主及僱員的關注，安全健康的工作環境不但可以保障員工的健康及生命，更可提高機構的生產力及競爭力。職場健康覆蓋的層面非常廣泛，由工作場所推廣健康飲食、體能活動及精神健康，例如在工作間提供健康小食及水果、設置健康檢查儀器及舉辦不同健康主題的工作坊讓員工參與等，以至推行有效預防職業病措施，例如減塵措施和粉塵監測以預防肺塵埃沉着病，控制工序噪音和保護員工聽覺。

為了鼓勵更多僱主及僱員關注職業健康，職業安全健康局與勞工處、衞生署、肺塵埃沉着病補償基金委員會及職業性失聰補償管理局合辦「職業健康大獎2023-24」，藉以嘉許在推動職業健康方面有傑出表現的機構。今年度大獎分為三個組別，包括「好心情＠健康工作間大獎」、「聽覺保護大獎」及「預防肺塵埃沉着病大獎」。為鼓勵嘉許機構發揮創意以完善現有的管理措施，三個組別大獎均設有嘉許創意措施的獎項，歡迎機構踴躍參加。

「職業健康大獎2023-24」不但是一個獎項，更是一個提升企業健康形象的好機會；並藉此提供一平台供各行業的機構企業相互交流、分享和借鑑，提高僱主及員工對職業健康的知識和意識，令更多人了解職業健康的重要。

2024年2月29日（星期四）：截止報名參賽、遞交報告及補充資料

2024年4月9日至4月23日：實地評核入圍機構

2024年7月：職業健康大獎分享會暨頒獎典禮

職業安全健康局

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