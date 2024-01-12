港室內空污超標3倍 排全球第10

【本報訊】在2022年，全球60%城市的室內PM2.5平均水平高於室外。有國際機構昨公布首個全球空氣質素數據項目，結果發現，香港室內PM2.5水平平均超出世界衞生組織指引3倍，排名全球城市第10位；數據又顯示，香港室內PM2.5水平比室外平均高出8%，而且有8個月的室內PM2.5水平高於室外。

一月最嚴重 超世衞指引5倍 該項目分析了2022年至2023年間由超過250萬部空氣清新機所收集的室內空氣質素數據，將污染分類為氣體和微粒污染物，以得出以日、月、季節和全年作單位的的趨勢，從而反映全球各地家居的真實空氣質素。項目聚焦PM2.5微細懸浮粒子及揮發性有機化合物（VOC）兩種污染物。

研究結果發現，全球所有城市在該年度至少有6個月的室內PM2.5，月均值超出世衞的長期接觸指引，其中香港全年每一個月均超出世衞指引。冬季是所有地區污染最嚴重的季節，而對香港而言，一月則是污染最嚴重的月份，室內PM2.5水平超出世衞指引5倍以上；至於平均一天24小時內，污染最嚴重的時間則在傍晚6時至午夜之間，正好與人們通常在家活動的時間一致。