控煙趕明年達標 官員撐再加煙稅

【本報訊】港府去年完成控煙策略公眾諮詢，曾提及大幅調升煙草稅至世界衞生組織建議的75%水平等策略，冀有助於2025年達到將吸煙率壓低至7.8%願景。不過，政府在下月公布財政預算案，會否再加煙稅仍是未知數，有衞生官員稱，過去本港吸煙率由23%跌至去年9.5%，但仍有50至60萬人口是煙民，吸煙率要再降至7.8%目標並不容易，但世衞及全球數據已說明，加煙稅是其中一種降低吸煙率最有效的方法。