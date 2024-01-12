東呼即應：每包$30老鼠煙充斥社區 派傳單無人問罪

東呼即應揭亂象 當局執法有待加強 港府上年增加煙草稅逾30%，目前一包20支裝的香煙煙稅是50.12元，市面的售價大約是78元一包，不少煙民都覺得香煙賣得太貴。《東呼即應》近日發現，市面上出現一些便宜得非常可疑的煙，團體「長遠煙草政策關注組」早前亦有調查發現，售價低於或接近煙稅，俗稱的「老鼠煙」隨街也可買到，有店舖更只賣約30元一包煙，唯一合理解釋就是該些煙「未完稅」，即屬非法私煙。而除了市面店舖之餘，亦有私煙網站，吹捧推廣「疑似老鼠煙」牌子之餘，更聲稱「不用交重稅自然價格親民」，而負責執法的控煙酒辦3年僅檢控12人。《東呼即應》收到觀眾報料，有私煙集團更會有人到屋邨派傳單宣傳，明目張膽犯法，《東呼即應》團隊深入調查這些私煙亂象。

香港私煙及老鼠煙問題嚴重，更有「地面化」的趨向，《東呼即應》日前在荃灣區發現有不少報紙檔、士多、生果店，甚至連花店都有便宜煙售賣，以為40元已經是最便宜，誰不知低處未算低，有店舖賣一包煙只需要30元。市民Kelvin（化名）表示所買的煙就是30或35元一包，是經報紙檔或士多購買，有時去到士多買煙會發現有個鐵架，將煙放在架上，供客人試不同的味道。他又提到有地方可以致電買煙，更有送貨服務。

滲辦館士多荃灣最猖獗 「長遠煙草政策關注組」召集人盧啟律指，比較常見的品牌是「迪×路」及「摩×」，價錢近乎是稅項的50.12元，或是低於稅項，所以並不合常理；而當中若連人力、物力、運輸等資源計算的話，以這個價錢出售的煙絕對有可疑，懷疑是私煙及老鼠煙。

盧啟律表示在北角區、九龍城區及荃灣區進行調查，平均近五成的店舖有賣老鼠煙，當中包括辦館、報紙檔、士多甚至是生果店，而最嚴重的情況就是荃灣區，高達六成。他續指，私煙內的成分並不透明，對人或有一定影響，可能會有報紙紙屑或其他的化學物質，在無監管之下出現在市面上，更會危害吸煙的煙民。

集團以獎金逼檔販賣煙 不法集團出盡手段，利誘小商販幫忙散貨，有報檔檔主表示，那些銷貨員到檔口推銷新牌子香煙，來貨價異常地低，若拒絕替他們賣煙，就會不停被騷擾，而檔販賣得愈多「獎金」愈多，成功推銷來客買老鼠煙，更會免費再送新一批貨給檔販售賣，加上賣這些煙利錢豐厚，行家雖然發現有「蠱惑」，但為了生活都不敢拒絕。

除了街舖，亦有人會上屋邨派傳單，更有網站明目張膽賣私煙，聲稱不用交重稅、價格親民，引誘煙民轉投非法市場，但根本找不到有關生產商的資料。香港《吸煙（公眾衞生）條例》當中就有明確規定，任何人不得將或安排將吸煙產品廣告置於互聯網上，無論網站、傳單，或實體店所賣的是否私煙，只要有標明「提供煙草產品予顧客試食」，以及透過內容推廣、誘使、建議及促請購買或使用吸煙產品，明顯已經是犯法。盧啟律認為網上宣傳或是香煙在店舖的廣告等，控煙酒辦都沒有理會，導致私煙及老鼠煙湧現出來。

倡煙身加設二維碼分辨 私煙蠱惑招混入巿面出售，報販協會日前聯同立法會議員邵家輝，向商戶宣傳拒賣私煙的資訊。邵表示，對於一些店舖售賣低於煙稅50.12元的香煙，當局要多進行宣傳及調查，長遠亦可考慮對在港銷售的香煙加設獨特二維碼，只要海關掃描二維碼，就會知道香煙有否交稅。

《東呼即應》就打擊私煙廣告宣傳，向衞生署控煙酒辦查詢過去一年的執法行動，對方沒有正面回應打擊網上宣傳，但針對屋邨派發傳單方面，由2021年至今僅向12名派發私煙傳單並涉及分發吸煙產品廣告罪行的人士提出檢控。報販協會主席林長富指出，雖然本港法例禁止任何形式的煙草宣傳廣告，但私煙商本就是不法分子，自然不會理會法例，在宣傳網站上稱可速遞送貨，又會聲稱自己是歐洲牌子，相關香煙已完稅，是正途入貨，形容「說謊說了100次，說到好像真的一樣」。他建議當局加大宣傳力度，令市民懂得分辨老鼠煙，又提醒市民可善用協會的「打擊私煙平台」舉報，以防老鼠煙流入市面。

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