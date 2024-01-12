的士收費1‧25起 擴至銀聯支付寶等

【本報訊】目前有2.1萬名的士司機可透過商用版八達通App收款。八達通昨日宣布，由本月25日起將開放八達通的士支付網絡予銀聯、AlipayHK、內地支付寶等二維碼支付平台加入。八達通行政總裁應天麒指今次與銀聯以及AlipayHK和內地支付寶合作，期望可令的士業界有更大誘因接受電子支付，為旅客提供選項。

自2018年推出商用版八達通App以來，八達通一直豁免的士司機的手續費，此推廣優惠將維持至2025年年底。的士司機如現時已可透過商用版八達通App收款，毋須額外申請，只需更新商用版八達通App，便能享用八達通最新服務，接受更多支付平台付款。的士司機在使用商用版八達通App收款時，只需在App內輸入收費金額，乘客便可於八達通流動收款機拍八達通或掃碼付款。

推薦同業開戶獎100元 另外，八達通即日起至3月31日推出獎賞計劃，的士司機成功推薦同業開立商用版八達通App帳戶，而受薦司機在開戶首30日內有最少5次滿22元八達通收款，雙方可分別獲100元獎賞，的士司機可享最多10次推薦獎賞，新開戶的的士司機亦可獲贈八達通流動收款機以及豁免手續費。