北都收回1690幅地 首批780戶第3季遷出

【本報訊】北部都會區發展計劃陸續展開，地政總署昨日張貼收回土地公告及徵用土地公告，收回列出的1,690幅私人土地（涉及面積約109公頃）土地等，以進行古洞北／粉嶺北新發展區餘下階段發展。預計受影響的首批780個住戶和207個經營者最早須於今年第3季遷出。

徵用57墳墓金塔予補償 該署進一步指出，今次計劃涉及收回1,690幅私人土地，及徵用被40個墳墓和17個金塔所佔用的政府土地（涉及面積約2,180平方米）。上述土地將於公告張貼後3個月，即今年4月12日復歸或轉歸政府所有。政府隨後向相關土地業權人發放特惠土地補償。

根據早前相關凍結登記所得的資料，古洞北／粉嶺北新發展區餘下階段發展範圍內共有1,065個受影響住戶及313個受影響業務經營者，因應相關工程時間表，預計他們須要在今年第3季至2026年第一季分批遷出。

有關人士可自願申請提早遷出及領取安置補償，截至2023年11月30日，有889個住戶提出申請，當中336個合資格住戶已獲安置、11個合資格住戶已獲現金特惠津貼、447個住戶的申請正在處理或尚待住戶提交補充資料，以及95個住戶根據現有資料不合資格（主要原因包括：住戶在凍結登記後才遷入發展範圍、居於違規構築物，或擁有香港住宅物業）等。