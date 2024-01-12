騙黨呃科技券資助 拘35人涉款千萬

【本報訊】自去年7月起，執法部門通過創新科技署轉介等不同渠道，收到涉及「科技券」的可疑申請個案，得悉有不法之徒利用中介公司，招攬不同商戶作申請人，企圖以拆帳合謀的方式騙取資助。人員經數月調查後，鎖定3個詐騙集團，相信它們涉及逾50宗有詐騙成分的資助申請，總共涉款1,036萬元，當中有3宗已獲批，最高一宗獲得約20萬元。

本周二起一連兩日，執法部門在全港各區搜查64間涉案公司、目標人士住所和辦公地點，以涉嫌「串謀詐騙」、「企圖欺詐」及「欺詐」等拘捕21男14女（24至62歲），包括8名虛假科技服務供應商的董事和公司秘書、23名店舖負責人和4名中介公司負責人，其中有人已在警誡下承認參與行騙。行動中，人員檢獲大量涉及「科技券」申請的文件和資料，包括涉案公司的營運及員工紀錄、銀行文件、電子儲存裝置和約36萬元現金。同時，人員凍結兩間涉案中介公司的銀行戶口內約95萬元存款。

傳前區議員林進涉案被捕 據了解，其中一名被捕人士為前元朗區議員林進，他在2021年辭任區議員後，同年成立搬屋公司。惟記者問及林進案的情況時，執法部門拒絕就個別事件作出回應。

創新科技署人員表示，該署於2016年在創新及科技基金下推出「科技券」，目的是資助本地企業使用科技服務及方案，以提高生產力或把業務流程升級轉型。截至2023年12月底，扣除其後撤回或未能處理者，署方共收到約3.6萬宗申請，其中逾3萬宗已經獲批，獲批者約9成半為中小企，所獲資助總額約53億元。

該署及秘書處在去年收到有關「科技券」申請的舉報，在檢視和分析資料後，初步認為有可疑，遂把有關資料交予執法部門跟進及展開行動。由於大部分可疑公司在申請資助期間被發現有問題，秘書處已即時停止相關個案處理。

親友扮供應商符報價要求 執法人員指出，初步調查顯示，有不良中介公司會透過社交媒體或以「Cold call」手法，招攬一些中小企公司或商舖，例如食肆、零售商舖等，以「不成功不收費」作招徠，誘使他們申請資助，藉此騙取及瓜分款項。期間，中介公司會提供「一條龍」服務，包括替商戶填寫申請表、遞交文件、虛構相關科技服務方案，甚至開立一些電郵地址，假扮申請人與秘書處作溝通。

除了利用中介公司進行招攬外，詐騙集團亦會透過親友開設多間科技服務供應商，對相關申請人的科技項目作出報價，此舉既滿足「科技券」申請最少要有3間獨立公司作出報價的要求，亦確保中標公司必定受集團控制。調查又發現，部分科技服務供應商的負責人，實質為家庭主婦、油站職員、水手及倉務員等，並無任何科技背景或資歷，而公司亦未見有任何實質運作。

此外，創新科技署在發放資助前，需要申請人提交向科技服務供應商付款的證明，人員發現中介公司會透過一些關聯公司，把相關款項過數至申請者戶口，或者把現金交予他們，再由申請者透過銀行轉帳方式，匯款予詐騙集團所控制的科技服務供應商，從而製造虛假支付證明。

至申請後期，中介公司會代申請人提交項目完成報告，連同之前的支付紀錄證明，誘騙署方批出最終資助。待獲得資助後，申請者及中介公司會以「七三」或「六四」比例分帳。另一方面，詐騙集團會利用一些空殼公司申請資助，再在申請過程提交偽造業務紀錄，以滿足申請要求。據了解，相關科技提升方案一般涉及企業資源管理系統，而且供應商提出的方案均非常相似。案件仍在調查，不排除會有更多人被捕。