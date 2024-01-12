14事務委會換主席 7新丁揸莊

【本報訊】立法會各事務委員會主席及副主席提名程序於今日下午截止。據悉，經建制派各板塊開會後，18個事務委員會已完成協調正、副主席人選，18個事務委員會當中有14個委員會主席出現變動，部分重要委員會主席將不換人，但政制事務委員會正、副主席則由新丁出任，更有委員會可由同一黨團的人包攬正副主席。另有7名新丁議員將首任事務委員會主席。

去年建制派內部經協調決定，安排政制、教育、保安、司法等事務委員會由資深議員擔任主席。消息指，今年將放寬「限制」，政制事務委員會將不再局限於資深議員出任，經協調後，新一任事務委員會將分別由議員黎棟國和陳勇出任正副主席。

雖然政制事務委員會有大變動，但司法事務委員會和保安事務委員會主席之位仍由資深議員坐鎮，分別為建制派「班長」廖長江，和行會成員陳克勤續掌。陳克勤將與原副主席簡慧敏合作繼續主持保安事務委員會。而廖長江的副手就有變動，司法事務委員會副主席由容海恩，變成法律界議員林新強。

15新人任副主席 所謂牽一髮動全身，今屆18個事務委員會當中14個委員會主席出現變動，包括原任環境事務委員會主席葛珮帆，將轉任資訊科技廣播事務委員會主席。環境事務委員會主席將轉由本來擔任發展事務委員會副主席劉國勳擔任；食物安全及環境衞生事務委員會同樣有變動，原任主席陳凱欣將「轉跑道」至衞生事務委員會，食物安全及環境衞生事務委員會主席則轉由楊永杰擔任，夥拍同屬「A4聯盟」的梁文廣，為眾多委員會中唯一一個可以由同一黨團的人包攬正副主席。另外，前任內會副主席馬逢國將轉任民政及文化體育事務委員會主席，而原任主席鄭泳舜則改為擔任房屋事務委員會副主席。

另外，新一屆將有7名新丁議員首任事務委員會主席，多達15名新人擔任副主席，包括議員管浩鳴將夥拍議員江玉歡出任福利事務委員會正副主席，議員林振昇出任人力事務委員會主席、吳秋北任房屋事務委員會主席。