理大暴動 U20女港腳囚28月

【本報訊】2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，多人被捕。案發時是本港女子「U20」代表隊成員被控起訴。她昨在西九龍法院（暫代區院）承認一項暴動罪。法官指，控罪嚴重，被告加入增加暴動聲勢，考慮到被告認罪及個人因素，判她入獄28個月。

失外地集訓機會 現年21歲被告蔡碧儀，案發時17歲，是香港「U20」代表隊成員，也會兼職當足球教練。據辯方指，她因本案而無法往外地集訓，失去了入選「大港腳」的機會。辯方指，被告會以成為港隊成員為目標，現已深感後悔。

被告被控於2019年11月18日，在九龍覺士道與柯士甸道一帶連同其他身份不詳的人參與暴動。案情指，當日傍晚時分，大批示威者在案發地點集結，與執法人員對峙，期間有人投擲汽油彈，有警長被擊中，「身體被燒着」。有片段顯示，被告當時穿戴防毒面具，在行車路蹲下，躲避催淚煙。被告在當晚7時許被捕。案件編號：DCCC 579/2023