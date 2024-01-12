製爆炸品妨司法公正 12人蛇喬映瑜1‧30判刑

內地刑滿返港被拘 認3罪 於2020年8月乘船企圖偷渡到台灣的12名香港人蛇，途中被內地海警拘捕，最終罪成判監要在內地服刑。當中女子喬映瑜於前年年中刑滿返港後，隨即被拘捕及起訴妨礙司法公正及製造爆炸品等4罪。喬昨於區院承認當中的3罪，法官聽取求情後，把被告繼續收押至1月30日判刑。

涉案37歲女被告喬映瑜（電話銷售員），被控管有爆炸品、製造爆炸品、妨礙司法公正及藏毒共4罪。被告承認前三項控罪，餘下的藏毒罪則獲准於法庭存檔，不作起訴。辯方求情時指，就爆炸品案，被告曾給予口供，只是執法部門沒有使用。辯方又指被告患有抑鬱症，受到社會事件影響才愚蠢犯案，現已後悔。就妨礙司法公正案方面，被告因該爆炸品案感擔心才決定潛逃，她雖在事件中有一定角色，但參與程度不高。

單位檢火柴頭盔防毒面具 爆炸品案的案情指出，執法人員於2020年1月14日，針對一個在社會事件中製造炸彈的團夥採取的行動，到旺角通菜街利民大廈1樓，由被告租用的單位進行搜查，搜獲懷疑草本大麻、喉管炸彈、大量火柴，及易燃液體等。人員亦在房內搜獲頭盔、防毒面罩及手套等一些示威者常用裝備。

被告被捕後在警誡下稱，她與同是12人蛇之一的黃偉然在社會事件中認識，並同意在參與事件期間使用暴力。她指是黃把喉管炸彈放在其單位，因在社會事件中使用時方便運送，她亦允許存放。被告又稱曾買了數盒火柴，並剪下火柴頭及刮下其物質，把火柴頭塞進網球，希望在社會事件中，將之點燃及投擲以製造大量煙霧，並造成混亂及吸引媒體關注。她在網上學習製作方法，在測試製成品後，發現結果不符預期，故把剩餘火柴頭及刮下的火柴頭物質，留下備用。

認曾接受台女子資助潛逃 至於妨礙司法公正案的案情則指，被告於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同其他人，通過導致她本人及李宇軒等12人由香港潛逃至台灣，以謀求阻止及阻礙一眾人等正在香港進行的相關各宗刑事案件及調查。案發時被告因爆炸品案被通緝，李宇軒等人則涉及其他案件，12人打算離港前往台灣，並於2020年8月經海路偷渡離港，被告負責與部分人的聯絡工作，但眾人進入內地水域時，被中國執法機關截查拘捕。前年8月23日，被告服刑完畢回港後被捕，警誡下承認在偷渡事件中，一名稱為「恩典」的女同夥，曾資助潛逃計劃，並協助實行計劃。據她所知「恩典」是經營地產業務的台灣居民，並資助了約60萬元。被告在案中負責聯絡工作，她打算赴台後成為紋身師。案件編號：DCCC 928,1037/2022