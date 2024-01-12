流感昨踏高峰期 院舍學校個案倍增

【本報訊】衞生防護中心宣告本港昨日起正式踏入流感高峰期，中心根據截至6日的上周流感確診比率升穿基線水平，及入院比率則進一步上升作出宣布，而周日至周三（7至10日）中心已接獲21宗院舍及學校爆發報告，比上周11宗飆增近倍，當局預期未來數周流感會進一步攀升。此外，新冠病毒的確診比率持續上升，上周數字為6.8%，JN.1變異株比率持續上升，死亡個案亦倍增至30宗，世衞指新冠病毒仍是威脅，提醒民眾不能鬆懈，港人須防雙疫夾擊！

衞生防護中心監測數據顯示，上周（2023年12月31日至今年1月6日）收集的8,671個呼吸道樣本中，有1,021個對流感病毒呈陽性反應，比率達11.77%，升穿9.21%的基線水平，公院入院率則繼前一周升穿基線水平後，進一步上升至0.68，其中0至5歲群組入院率更由1.71飆至3.82，大增超過1.2倍。

流感在假期後明顯活躍，中心數據顯示，上周錄得11宗院舍及學校相關爆發報告，涉及47人，周日至周三則接獲21宗相關爆發報告，比上周增逾九成，涉及91人，上周33宗嚴重成人個案已有15宗死亡，兩者均較前一周增加。

新冠續升 一周30人死亡 至於新冠病毒方面，上周中心收集的7,102個呼吸道樣本中，感染比率為6.8%，呈連續第4周上升；死亡個案則錄得30宗，比前一周11宗增逾1.7倍。世界衞生組織指，上月全球錄得10,000宗新冠死亡個案，數字只是保守估計，提醒各地密切監察。