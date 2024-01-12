急症室按危急收費 專家憂礙前線運作

【本報訊】當局研究調整7年沒有加價的急症室收費，衞生官員更拋出「可加可減」機制，危殆及危急病人收費或低於現水平的180港元；次緊急及非緊急病人收費則升至貼近家庭醫生水平。瑪麗醫院前行政總監陸志聰昨日直指構思爭議性大，強調急症室輪候時間長不能只靠加價解決，當前急症室猶如「打仗」，隨時面對災難，若急症室按病人危急實施不同收費，容易影響前線運作及引起爭議。若醫護花精力處理與臨床治療無關的事，則更不理想。

恐病者等候期情況轉差 現時急症室輪候時間動輒需要4至5小時，濫用情況嚴重，衞生官員表示，當局正構思向「次緊急」和「非緊急」類別求診者收取較高費用，以便集中資源服務有緊急需要的病人。不過，建議引起前線醫護及病人組織關注。陸志聰表示，以往公立醫院曾嘗試集中資源處理較危急病人，惟「緊急」個案與「嚴重」個案不同，即使被列作「次緊急」和「非緊急」的病人，當中約10%經臨床診斷後有入院需要。若實行病人分類收費，必須有措施防止病人在等候診治時情況轉差，例如盲腸炎或小童發燒等，早期病情未必會完全反映在生命表徵上，難以察覺嚴重性。

另外，陸志聰又提到大多私營醫療機構不設夜診，若將次緊急及非緊急病人收費提升至貼近家庭醫生水平，相信業界會有興趣提供夜診服務。他又提及過去公立醫院曾經嘗試公私營協作計劃，即在公立醫院急症室附近設立私家診所，惟當時合作不成熟。新冠疫情期間，公私營醫療機構試過以視像方式遙距診症，值得研究作為長遠措施，但強調要小心遙距診症的準確度及責任問題。