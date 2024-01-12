子宮頸癌 新症10年增25% 每120女性1患病

子宮頸癌是本港女性十大致命癌症之一，2021年本港有596宗新增個案，即大約每120名女性，就有一人在75歲前會患上子宮頸癌。衞生防護中心指，子宮頸癌新增個案按年上升，由2012年的469宗，升至2021年的596宗，10年間增加25%，惟接受篩查數字就下跌，2020至2022年只得52.1%，較2014至2015年的60.5%為低，呼籲適齡婦女應定期進行子宮頸篩查。

世界衞生組織轄下的研究機構將每年1月定為子宮頸癌關注月。世衞在2018年呼籲各國努力於2100年或之前消除子宮頸癌。而在本港，子宮頸癌是2021年第7常見的女性癌症，年內有大約600個新增個案，並有180名女性去世。衞生防護中心非傳染病處高級醫生林聞宇指，過去一年影響女性的新增癌症個案約有19,500多宗，當中子宮頸癌新增個案佔約3%，排行第7。若以發病風險計，即約每120名女性，就有一位在75歲之前會患上子宮頸癌。

籲適齡婦女定期篩查 根據衞生署的人口健康調查數字，在2014至15年的調查，25至64歲的婦女曾進行子宮頸篩查的百分比約60%，而2020至22年相關數字下跌至52%。林聞宇估計數字下跌原因包括存有一些謬誤，例如婦女覺得不需要做篩查、太忙、怕尷尬、已接種HPV疫苗等。他強調子宮頸癌初期沒有明顯症狀，若至第4期才發現，存活率僅16%，呼籲適齡婦女應定期進行子宮頸篩查。

衞生防護中心非傳染病處首席醫生蘇佩嫦亦表示，坊間有不少對子宮頸檢查的謬誤，不少婦女因此無定期檢查，未能在癌前病變階段得到適當治療，至確診時，期數已經較遲。衞生署呼籲年齡介乎25至64歲、曾有性經驗的婦女，即使無症狀都應該定期接受子宮頸篩查。而世衞和部分海外公共衞生機構，已把陰道HPV自我採樣，作為子宮頸篩查的有效方法，正研究在轄下部分母嬰健康院試行相關方法，初步計劃讓未進行過篩查婦女參與。