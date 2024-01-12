去年水龍頭食水樣本 重金屬達標

【本報訊】為保障大廈食水安全，水務署自2017年起進行水質監測優化計劃，署方昨日公布2023年的檢測結果，署方於2023年總共在661個隨機抽選處所內的水龍頭收集食水樣本，檢測出重金屬，但結果顯示所有食水樣本均符合香港食水標準。而在本月1日至7日，水務署檢測的8個樣本處所也符合標準。

共抽查樣本處所661個 在過去的一年，即2023年1月2日至2023年12月31日，水務署總共抽查樣本處所661個，雖有檢測出重金屬含量但所有抽取樣本均符合香港食水標準，未有出現哪一項重金屬及其他成分超標。

所有水樣本中，每一公升含有的銻、鎘及鉻，均小於1微克，而銅為640微克、鉛不超過10微克、鎳不超過70微克（均為一年中所有樣本的最高值）重金屬含量均達標，未有超過香港食水標準的標準值。

此外，每公升餘水樣本中的氯不超過5毫克，為1.1毫克；埃希氏大腸桿菌則為0，亦符合標準。

水務署於2017年推出優化監測計劃，擴展食水水質監測範圍至全港所有住宅及非住宅水龍頭，每星期抽取水樣本用於檢測香港水質情況是否符合標準，檢測重金屬鎘、鉻、銻、鉛、鎳、及埃希氏大腸桿菌、餘氯含量。