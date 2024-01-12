房委會通過鼓勵生育房屋計劃

【本報訊】為催谷生育率，去年政府在《施政報告》提出「家有初生優先配屋計劃」及「家有初生優先選樓計劃」。房屋委員會資助房屋小組委員會昨日通過該兩項鼓勵生育房屋計劃的實施安排，兩項計劃均適用於在去年10月25日或以後出生的初生嬰兒家庭。

家有初生配屋計劃方面，只要申請凡有於去年10月25日或以後出生而年滿1歲或以下的初生嬰兒，公屋輪候時間便會縮減一年，獲得優先一年處理，有關申請者必須在該合資格初生嬰兒年滿1歲當日或之前，將有關初生嬰兒加入其公屋申請內。委員會主席黃碧如提醒市民，若已提交申請，有新生嬰兒的家庭需要主動通報予房委會，若未申請則要通報後再交申請，計劃會在4月1日開始實施。

不影響一人申請者

初生優先選樓計劃的申請資格則與配屋計劃一樣，並將適用於「居屋2024」。黃碧如坦言，市民或會對優先選樓計劃有疑問，質疑為何不適用於「綠置居2023」，她解釋指要實施優先選樓，仍有許多詳細安排，例如電腦系統或需升級、宣傳工作等等，在「居屋2024」才實施是與去年《施政報告》提出的時間一樣。她又強調綠置居的一人申請者將不會受影響，因會預留一人申請者的配額，而家有初生會與家有長者同時分享配額，總共佔40%，即約700個單位，一人申請者則有200個單位配額。