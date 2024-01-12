綠置居麗玥苑2359伙 52折推售

淘汰最細單位 最大646呎 首季可申請 最新一期「綠置居2023」即將推出，香港房屋委員會資助房屋小組委員會昨日開會通過有關銷售安排。委員會主席黃碧如表示，「綠置居2023」將會在今年第一季接受申請，新推出的長沙灣麗玥苑項目，涉及2,359個單位，淘汰了最小單位型號，加入了呎數達646呎的最大單位，項目將會以市價52折發售。雖然折扣率較上次的綠置居少，但是黃指根據市值訂價，又指項目的配套設施不錯，不宜直接比較。綠置居攪珠預計在第二季展開，第三或第四季開始揀樓。

「綠置居2023」共推出3類型單位，分別為新建的長沙灣麗玥苑、「綠置居2020/21」和「綠置居2022」的貨尾單位，以及租者置其屋計劃回收單位。新建項目麗玥苑單位實用面積介乎約280呎至646呎，不提供面積較小的甲型單位，有77個面積約646呎的單位，售價介乎154至461萬元，平均售價為247萬元。

與之前貨尾單位一同推出 黃碧如解釋，推出大單位是吸收以往出售綠置居的經驗，市民一般傾向購買面積較大的單位和方便的地點，加上政府曾在2022年《施政報告》中宣布所有於2026/27年度起落成的資助出售房屋，一般實用面積不可再少於26平方米，該會經研究後將細單位與其他單位合併成大單位，她說「好開心見到冇咗細單位」，相信646呎的大單位會「好好用、好實用」。

重售貨尾單位方面，在「綠置居2020/21」推售的鑽石山啟鑽苑單位，以及在「綠置居2022」推售的油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑，合共有約180個未售出或因買賣協議撤銷而收回的單位，該批單位加上新一批租置計劃回收單位，亦會一同在今次「綠置居2023」推出，不過租置屋單位的最終數目及詳細單位名單，會於「綠置居2023」選樓前約3個月才能確定。

折扣率減 指因配套較好 今次綠置居折扣率為48%，即52折，黃碧如指是按現有機制作調整，而且訂價時要作多方面考慮，包括交通等配套設施。被問及市民會否因為樓市衰退而令綠置居反應差，黃則指「今次屋苑好優質」，位處市區交通方便，折扣率亦有依照市值作出折減，在減息的預期下，現時購入單位不一定是件壞事。

黃碧如相信大單位會好實用。（黃仲民攝） 最新一期綠置居單位資料