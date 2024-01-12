醫健：醫患同行：醫療融入大灣區 團結迎挑戰

醫療界面對大灣區的發展勢頭及機遇，業界也舉辦了不少論壇及交流活動，增進兩地互相認識。最近筆者參與了「香港醫療界融入大灣區的機遇和挑戰」論壇，會中邀請了前官員及衞福官員及一眾在兩地有實踐經驗的醫療界人士，分享在內地發展的機遇及挑戰。前官員在論壇中表示，本港必須要聚焦以及將力量團結起來，才可以有效發展自身優勢，他認為，大灣區居民「異地求診」的現象會愈來愈明顯，過去比較多內地病人來港求診，現時港人也多到內地體檢及牙科檢查。

把握優勢 發展創科產業 他又指，廣州南沙、深圳前海以及河套區3個內地區域，應是本港特別是醫療界要聚焦的地方，而現時最缺乏的是業界人士細緻研究3地產業的具體市場情況及數據分析，對推動業界「走出去」有莫大幫助。故此，雖然兩地政府推出各種有利大灣區發展的政策，本港的商會、專業團體亦要有組織及有計劃地，將大灣區城市最新的政策為業界分享，好讓政策的目標能落地。

衞福官員則看好本港在河套區建立一站式的臨床研究所，及建立一個標準互通互認的平台。利用兩地優勢，把新的科研產品在大灣區做研發，經過互認平台，同時獲得內地及國際的審批及推廣採用。國際創新科技中心亦是國家給予本港的任務，本港能把握此優勢，定能把產業發揚光大。

雖然現時本地醫護人員人手緊張，本港亦千方百計留住醫護人手在公營機構服務市民，況且政府現正推行基層醫療，對醫護人手的需求甚殷。不過，在大灣區大融合的趨勢下，吸引內地專才來港填補空缺的同時，本港高質素的私營醫療產業亦同樣對內地醫療升級轉型有巨大的吸引力。

當然，兩地的行醫方式並不盡相同，但落差正迅速收窄，內地在醫療發展如基層醫療，家庭醫學，醫療倫理及法規管理上對本港同業的發展機遇亦相當可觀。正如一些在內地發展已久的本港醫生分享，本港醫生要了解政策環境及社會環境，做好自己市場定位，亦可考慮與發展不錯的內地醫療機構合作，面對巨大市場，本港醫療人才發展機會處處，前景一片光明。

病人醫護權益協進會