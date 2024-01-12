荃灣港安 半小時無產醫到場 母剖腹誕子後亡

【本報訊】去年7月一名孕婦在荃灣港安醫院緊急剖腹產子後不治，衞生署就該宗醫療事故展開調查，據該署私營醫療機構規管辦公室，於去年11月30日向私營醫療機構編號：PH000009的持牌機構、即荃灣港安醫院發出的警告顯示，警告事項是「出現產科緊急事故時，沒有具備香港醫學專科學院院士（婦產科）或同等資格的醫生在30分鐘內到場」。涉事醫院去年曾稱，病人產後翌日凌晨情況轉差，並有醫生在院密切監察，產科護士亦與主診醫生保持溝通。

涉事孕婦31歲，她去年7月5日入住荃灣港安醫院陰道分娩不成功，轉為緊急剖腹，產後穩定且清醒，至翌日凌晨轉差。該院去年稱當時有醫生在場，產科護士亦和主診醫生保持溝通，其後由主診醫生決定進行子宮切除手術，術後病人轉至深切治療病房，其後離世。

衞生署發書面警告 然而，衞生署私營醫療機構牌照規管行動紀錄顯示，荃灣港安醫院去年11月30日遭警告，指發生產科緊急事故時，沒有具備香港醫專院士（婦產科）或同等資格醫生在30分鐘內到場。衞生署證實調查發現該院未有符合《私家醫院實務守則》要求，已發出書面警告，並稱該院已採取改善措施糾正違規。

根據《私家醫院實務守則》，醫院須擬備及檢查婦產科醫生輪值表，以確保具相關資格醫生在主診醫生未能處理緊急事故下迅速接手；當發生產科緊急事故時，如有需要，上述醫生須在30分鐘內到場。荃灣港安醫院回覆稱收到衞生署信件，非常重視信中列出的指導及建議，已向署方致函提供改進措施，並將採取一切必要措施以符合《私營醫療機構條例》規定。