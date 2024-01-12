孕婦捱撞 搶救兩日終不治

各界集氣惜無奇迹 丈夫悲痛仍表感激 觀塘駿業街本周二（9日）發生嚴重車禍，一輛貨車撞倒一名懷胎4個月的孕婦，她當場吐血重創，經搶救後仍昏迷危殆。事主丈夫連日以淚洗面，徹夜在醫院守候，又曾哭盼全城集氣助愛妻渡過難關，可惜繼腹中骨肉不保後，愛妻情況至昨晨急轉直下，最終夫婦天人永隔。無情車禍拆散大好家庭釀一屍兩命，聞者無不黯然心傷。涉事司機已被暫控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪並於今日提堂。

慘遭貨車撞倒的姓陳（31歲）孕婦，事發後被急送廣華醫院搶救，並且一度留醫深切治療部，其後轉至神經外科病房繼續救治，而其腹中所懷的4個月大胎兒，據悉在意外後已沒有心跳，需待陳婦甦醒後始能進行流產手術。陳婦一直與死神搏鬥，及至昨日上午10時許，有護士步出病房，向正在等候消息的事主丈夫及多名親友講述最新情況，指陳婦懷疑心跳停頓，醫生正施用強心針努力搶救，惟情況未許樂觀。

眾人乍聞壞消息無不憂心忡忡，彼此互相扶持安慰，其中丈夫邱先生一度激動痛哭，有親友則不斷鼓勵：「你要頂住呀！」可惜，陳婦最終未能撐過這一關，至上午11時32分被證實傷重不治。

夜夜無眠 夫：不斷諗番同老婆嘅事 昨日下午3時許，剛經歷喪妻之痛的邱先生，神情疲憊地離開醫院，他見到傳媒後，語帶哽咽稱剛見完心理醫生，又指自己狀況欠佳，「呢幾晚真係冇瞓過覺，個腦不停諗番起同老婆嘅事」。雖然悲劇令人惋惜，但邱先生仍然感激所有曾替妻子集氣祝福的人士，讓他在打擊下感受到溫暖和支持。

涉事貨車司機被控危駕致死 今提堂 至於早前獲准保釋候查的姓梁（59歲）貨車司機，在昨日已被暫控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪，案件會於今日上午在觀塘裁判法院提堂。在昨晚，有市民抵達意外現場放下數束白色鮮花悼念，但願死者得以安息。

事發於本周二下午約3時，陳婦在觀塘駿業街橫過馬路期間，被一輛由海濱道轉入的貨車撞倒，她捱撞後吐血昏迷，連日來情況危殆。肇事姓梁（59歲）貨車男司機涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕，他其後獲准保釋候查。

據了解，執法部門翻查過意外現場附近的閉路電視片段，確認陳婦在過路前有看清楚交通情況，過路期間亦有再加留意，惟肇事貨車突然駛至，令她在閃避不及下遭車輛撞倒。

「佢知有個女喺肚已經好小心」，邱先生在愛妻出事後，幾乎寸步不離醫院，通宵達旦守候。他前日受訪時，表示已經不時在妻子耳邊講打氣說話，告訴她有全港市民替其集氣，祈求她可以憑個人意志堅持下去，得以大步檻過。奈何天違人願，恩愛夫婦終因悲劇天人永隔。