最強護照排名 港維持第19位
【本報綜合報道】英國諮詢公司Henley & Partners周三（10日）公布護照指數「Henley Passport Index」2024年全球最強護照排名，日本、新加坡、西班牙、德國、法國和意大利並列第一，護照持有人在全球194個目的地享有免簽或落地簽證待遇。
香港特區護照則位列第19，排名與2023年持平。中國護照排第62，較2023年的第63上升一名。
全球護照排名是根據國際航空運輸管理局（IATA）提供的數據，按護照持有者毋須事先簽證即可前往的目的地數量排列，涉及199國家或地區的護照及277個目的地。緊隨榜首6國的是南韓、瑞典、芬蘭，護照持有人可在全球193個目的地享免簽證或落地簽證，排第3的則有奧地利、丹麥、愛爾蘭、荷蘭，享免簽或落地簽證的目的地有192個。
香港與歐洲國家安道爾並列第19，在171個目的地享有免簽證或落地簽證待遇。中國護照持有人則可免簽或落地簽，前往85個目的地。
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