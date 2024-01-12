最強護照排名 港維持第19位

全球護照排名是根據國際航空運輸管理局（IATA）提供的數據，按護照持有者毋須事先簽證即可前往的目的地數量排列，涉及199國家或地區的護照及277個目的地。緊隨榜首6國的是南韓、瑞典、芬蘭，護照持有人可在全球193個目的地享免簽證或落地簽證，排第3的則有奧地利、丹麥、愛爾蘭、荷蘭，享免簽或落地簽證的目的地有192個。