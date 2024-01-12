球王美斯訪港 表演賽前公開訓練 1.5萬張門票贈基層學生運動員

【本報訊】球王美斯效力的美職球會國際邁亞密將在下月訪港，並於2月4日與港隊踢表演賽，事隔10年球迷終於再有機會一睹球王的風采。賽事上映前一天，即2月3日的公開訓練，大會將把1.5萬張門票免費派發予本港學生、青年運動員、殘疾運動員及基層家庭等，主辦單位亦會舉辦兩場特別環節，安排香港隊及國際邁亞密部分球員，與香港的青年隊學員交流和互動。由於表演賽的門票已極速售罄，未能成功買飛的球迷亦不用灰心，市民仍可透過免費電視觀看賽事的現場直播。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日出席Tatler XFEST Hong Kong記者會時表示，政府將透過M品牌向今次活動主辦單位提供1,600萬配對撥款和直接場地資助，並有一系列其他的配套支援。他希望透過安排香港隊與國際邁亞密的部分球員，與香港青少年足球梯隊學員進行交流和互動，可激發球員鬥志，並鼓勵本地的年輕運動員勇於追求足球夢。

電視現場直播賽事 他續指，美職球會訪港反映了香港作為亞洲盛事之都的吸引力，不少大灣區以至東南亞的球迷亦將會專程來港欣賞這場比賽，而今次國際邁亞密訪港反應熱烈但座位有限，部分球迷未能購票入場觀看，因此政府已與主辦方協商，市民將會可以於比賽當日，透過免費電視觀看賽事的現場直播。

回顧上一次美斯訪港已是2014年，當時他跟隨阿根廷國家隊來港，與香港隊進行友誼賽，當時更有阿古路、迪馬利亞、希古恩等球星出戰，美斯以後備入替落場30分鐘，但短短半小時已交出兩入球一助攻。而在比期末段，一名球迷突破保安跑到美斯身邊索取簽名，球王亦未有拒絕，將簽名簽在球迷的阿根廷球衣上，即使球迷隨即被保安帶走但亦是興奮離場。