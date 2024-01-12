闊別5年 花車巡遊年初一賀新歲

【本報訊】闊別5年、賀歲盛事花車巡遊「新春國際匯演之夜」將再度在今年農曆大年初一（2月10日）晚上登場。當晚將有9輛花車、29支國際、本地表演團隊齊集尖沙咀，載歌載舞，為一連串賀歲活動打響頭炮。主辦的香港旅遊發展局表示，今年的國際表演團隊眾多，是歷年最強表演陣容，活動總開支預算約3,800萬元，吸引15萬人沿途欣賞。

在大年初一晚上8時，9輛花車、13支本地表演隊伍及16支國際表演團隊將由香港文化中心廣場出發，圍繞尖沙咀一圈，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，並以香港喜來登酒店外為終點。匯演以「龍騰香港賀新歲」為主題，率先出場的國泰花車以「傳統新繹，龍年喜飛」為主題，寓意飛龍；香港賽馬會花車則由璀璨駿馬牽領登場；旅發局花車上的舞龍更由金色幸運風車組成，舞動時與維港天際線互相輝映。除了花車，亦有國際表演及本地隊伍獻技，包括日本人氣女子舞團等。

料吸引旅客沿途觀賞 旅發局主席彭耀佳表示，花車匯演將為連串賀歲活動打頭炮，年初二將有煙花匯演、年初三亦有新年賽馬等，令更多旅客留港盡興。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文則指，今年活動估計可吸引15萬人沿途欣賞，與過往相若，當中約30%為海外旅客。而活動總開支料約3,800萬元，較2019年預算的1,900萬元倍增，亦較上次實際開支升約40%，陳解釋，今屆匯演為歷年最盛大，有更多演藝人員，機票、酒店成本隨之增加，但今屆的巡遊路線與以往一樣，因此預計觀看人數受限。

匯演將在3個地方設2,500個觀眾席，本月27日上午8時起在天星碼頭的旅發局九龍旅客諮詢中心發售，票價分300元、450元及480元，每人限購4張，先到先得。而花車匯演後，部分花車會於年初二起，在尖沙咀市政局百週年紀念花園公開展覽至元宵節翌日（2月25日）。