再撤20班機乘客不便 當局促國泰高層改善

機師抱恙未復職 涉北京成都高雄等地 國泰航空連日來多次臨時取消航班惹搭客氣憤，昨日再取消至少20班機。國泰行政總裁林紹波承認公司低估聖誕假期間所需候命機師人數，已吸取教訓，預留充足人手，確保農曆新年假期前後出行高峰期的航班維持正常；因此主動取消今明兩月、平均每日12班機，均為較少乘客而同一有替代航班的短途機。運輸及物流局則指國泰近日安排、溝通、善後工作做得不好，已敦促國泰高層改善。

國泰航空昨日取消的至少20班機中，涉及香港飛北京、成都、高雄、曼谷及吉隆坡等。其行政總裁林紹波昨日出席活動後回應事件，指早前編更時，低估候命機師人數，以致在聖誕節前後，未能應對流感高峰期，機師缺勤引致的人手不足，因此當時要取消部分航班。但由於機師更表均提早一個月編更，林指出，當公司在12月底發現問題時，1月的更表已出爐，令問題已延伸致需緊急取消1月航班。

吸取教訓 提早通知旅客 林續指，國泰已吸取教訓，在本月餘下日子及下月，已主動平均每日取消12班機，以增加候命機師數目，確保年廿八至大年初九（2月7日至18日）的出行高峰期，有關航班運作正常，有信心足以抵銷流感或其他病假影響。他提到，取消的航班大多為短途航班，即日亦有其他航班替代選擇，國泰亦會提早數日至數周，通知受影響乘客。唯獨本周日及一（7至8日）因取消較多航班，只能在取消前數小時通知，並向受影響乘客再次致歉。

對於有工會早前指，國泰在疫情期間大裁員致人手不足，林指出的航運力短時間回復疫前70%，形容過程算快，員工團隊淨增長逾4,000人，部分在疫情期間離職的數百名有經驗機師，亦重投團隊，料團隊人數今年會再增長，而機師、機艙服務員等員工群組的流失率回復正常，相信不會出現過千機師流失的情況。

要求做好預備方案應對 運輸及物流局局長林世雄昨表示，國泰近日安排、溝通、善後工作做得不好，當局已敦促國泰高層改善，並要求國泰增加候命機師，做好預備方案應付突發情況；而民航處亦已要求國泰提交報告交代事件，包括提交人手編排等數據。他期望國泰顧及品牌，提供穩定可靠服務，重申當局重視取消航班的情況。