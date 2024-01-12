樓市積弱 中產業主劈價求售

【本報訊】樓市積弱，業主恐愈等愈傷心，有中產業主不惜損手劈價離場。消息透露，藍籌屋苑鰂魚涌太古城寧安閣極低層F室，實用面積約530方呎，市傳減價102萬元，以648萬元成交，呎價僅約12,226元屬新界屋苑價位。原業主持貨近7年帳面蝕逾80萬元，單位貶值約11.2%。

白石角半新樓 蝕210萬賣 大埔白石角半新盤亦錄虧損買賣，中原地產高級分行經理姚枝榮表示，區內雲滙8座中層B3室，實用面積約477方呎，開價680萬元，降至643萬元易手，呎價約13,480元。單位2019年購入價853萬元，現帳面大幅虧損約210萬元或約24.6%。

香港置業首席聯席董事吳志輝指出，葵涌夾屋浩景臺1座中低層D室，實用面積約655方呎，已改為兩房設計，附全新裝修兼享開揚海景，業主見市況淡靜，累減多達約280萬元，以約620萬元自由市場價售出，減幅逾三成，呎價約9,466元，低市價約5%。原業主於2017年10月入市，計及裝修費及持貨開支，估計損失達約150萬元。