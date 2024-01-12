議員警告：庫房穿窿 勿靠加稅填補

【本報訊】經濟不景、庫房穿窿，坊間熱議要開徵新稅，增加政府收入，有政黨嚴拒。經民聯昨建議政府「千祈唔好加稅」，直言加稅只會令市民百上加斤，必定影響投資者心態，特別是離境稅，會損害本港經濟，結果會「得不償失」。

宜開源節流 谷起賣地收入 該黨地產及建造界議員龍漢標強調，當局應開源節流而非增加稅項，指政府過往收入多在土地收入，近年有重大赤字與疫情開支，以及賣地收入不理想有關。他相信問題在於目前政府政策不利市場經濟發展，強調如果可以推出措施增加投資者信心，賣地收入自然增加，「唔需要向市民荷包打主意」。他亦重申資本增值稅「萬萬不能」，因稅項與香港簡單低稅制度背道而馳。

新民黨則認為，由於本港勢必出現千億財赤，敦促政府必須開源節流，為恢復庫房收支平衡制訂方案，建議研究開徵針對私人飛機和遊艇的超級豪華奢侈品稅，認為此舉既可增加政府收入，同時又可向外界發出政府決心減碳的訊息。而鑑於2008年取消紅酒稅之後所帶來的明顯收益，該黨建議將烈酒稅減半至50%，料可為旅遊及餐飲業注入動力，更有望將香港打造成高端烈酒拍賣中心。

在民生方面，該黨提倡引入累進式子女免稅額，建議除子女出生課稅年度的額外免稅額外，第2名子女起免稅額遞增2.5萬元，第4名子女後劃一將子女免稅額增加一倍，盼有關措施能鼓勵婦女的生育意欲，畢竟香港的總和生育率為0.701，數字遠低於2.1的自然更替水平。另又建議優化租金扣稅措施，外傭開支扣稅等。