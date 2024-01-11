投訴多達數十萬 民怨皆因施政爛

現屆政府擺出積極有為的姿態，人們也不懷疑高官急欲作為的決心，惟好事多磨，各部門是否配合卻成疑問。政府1823熱線去年接獲330萬宗來電個案，當中62萬宗屬於投訴，數量之多，令人咋舌。毫不意外地，食環署再次躋身投訴榜首。一葉落知天下秋，部門尸位素餐，民怨日積月累，豈是高官喊幾句動聽口號便解決得了！

在62萬宗投訴中，涉及食環署的便有16.6萬宗，佔比高達26%；房委會及房屋署亦分別有逾9.6萬宗，佔比達15%；路政署和運輸署也不遜色，前者接獲投訴約6.4萬宗，後者亦有5萬多宗。至於過去曾被投訴無人接聽電話、經常斷線而遭申訴專員公署主動調查的1823熱線，如今服務似有所改善，當局指出，「12秒內接聽來電比率」佔所有來電74%，平均等候接聽時間為30秒。

問題是，有人在短時間內接聽電話只是最基本，投訴是否得以順利及從速解決才是最核心。很明顯，從申訴署過去調查可見，政府部門處理投訴往往你推我讓，特別一旦涉及不止一個部門，市民的投訴便淪為皮球遭踢來踢去。例如申訴署去年指出，涉及土地樹木管理的部門多達10個，結果每年起碼有數十宗投訴需時逾3個月才獲回覆；甚至有個案歷經4個部門及轉手5次，半年後始獲樹木辦介入。部門怠政成風，互相卸責，可見一斑。

食環署依然是廿多個政府部門之中，最胡混度日的一個。不但涉及該署的投訴數字冠絕全政府，最令人嘆為觀止的是，不管是申訴署還是審計署主動調查，抑或是傳媒揭發披露，食環署一樣愛理不理，意見接受，態度照舊。最後當然是環境衞生烏煙瘴氣，食物安全警鐘長鳴，蛇蟲鼠蟻氾濫成災，香港淪為垃圾港、病毒港、老鼠港。

即使為食物業處理發牌這麼簡單的事，食環署一樣死拖爛拖，去年11月底的審計報告揭示，食環署向其他政策局或部門作出首次轉介，超過3個工作天時限的個案，超過三成；另外20宗非食肆牌照申請則涉及43次轉介，當中15次（35%）有延遲，整體平均延遲19個工作天，曾有部門無收到署方轉介。該署爛到入心，寫在牆上。

房委會及房屋署同樣不遑多讓，處理公屋住戶投訴固然毫不積極，就連配合政府加快上樓也是猛拖後腿。申訴署去年曾公布，房屋署「長者住屋」及「改建一人單位」的空置期及空置率均極高，絕大部分單位空置逾10年。在公屋輪候冊大排長龍、上樓難於上青天之際，房屋署寧願將珍貴資源丟空浪費，簡直與民為敵。

必須指出，部門敷衍塞責，到頭來必然令問題惡化，市民覺得政府不積極，民怨便累積而來。62萬宗投訴絕非小數目，尤其港府高官強調，現已進入良政善治新時代，市民對政府的要求相對提高。如今事與願違，投訴沒有最多只有更多，跟歷屆冇心冇肺冇靈魂的特區政府又有甚麼分別？