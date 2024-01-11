笑看天下：斡旋嘥氣 叫停無能

美國總統拜登日前到南卡羅萊納州出席競選活動，爭取非裔選民支持，喺一座教堂演講期間，被支持巴勒斯坦嘅人打斷發言，要求加薩立即停火。唉！你估佢唔想咩？無奈以巴戰火已經失控，客觀形勢已非拜登可以控制。

以色列與黎巴嫩真主黨喺邊境嘅緊張局勢持續升級。美媒早前曾報道，哈馬斯疑使用北韓武器，並刊登印有韓文嘅火箭零件圖片。以色列國防軍日前公布，喺加薩發現100米長嘅哈馬斯兵工廠地道，並稱找到哈馬斯喺伊朗提供技術之下，開發精準制導導彈嘅證據。以巴戰火外溢，一牽涉伊朗，形勢頓然變得複雜。

戰爭一牽涉仇恨就難了結。真主黨和哈馬斯高層周一分別喺黎巴嫩和敍利亞遭以軍擊殺，你話中東戰火唔會蔓延，有冇人會信？反正老朽就不信了！真主黨二把手卡西姆日前表示，真主黨唔想戰事超出黎巴嫩境內，之但係若然以色列擴大戰事，會無可避免地以震懾以色列所需嘅最大程度來回應。

呢，真主黨話口未完，即用多架配備炸藥嘅無人機，突襲距黎巴嫩南部邊境約14公里嘅以色列北方司令部，呢次係真主黨在逾3個月以巴戰事中，首次攻擊該設於以色列北部嘅軍事基地。這次襲擊，真主黨指，係報復以軍喺本月2日，用無人機轟炸哈馬斯位於黎巴嫩貝魯特嘅辦公室，炸死哈馬斯政治局副主席阿魯里，以及8日喺黎巴嫩近以色列邊境，空襲炸死真主黨高級指揮官塔維爾。

以色列國防部長加蘭特批評，伊朗喺整個西亞地區發展軍力，形容以色列正與一個軸心國作戰，佢預計加薩下一階段嘅戰爭將持續很長時間。所以話，美國國務卿布林肯去中東斡旋，根本就係嘥氣！拜登無力叫停以巴戰事彰彰明甚。