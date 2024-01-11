撥亂反正：美國大學之言論自由

講了多日以巴局勢及對美國總統選情的影響，今日再談談相關的美國大學言論自由爭議。與其說是爭議，更多人覺得根本是白色恐怖與政治迫害，至今已迫使兩間名牌大學的校長下台。隨着以巴戰事持續和總統選戰逼近，相信還會有更多大學師生受害，比起此前的反中或反俄學界迫害潮更為嚴峻。

事緣以色列對加薩進行濫炸、濫殺和物資封鎖，多間美國大學都有學生遊行示威，要求停戰和譴責以軍暴行，令部分猶太學生感到受威脅和歧視。查實有關活動和言行，遠比香港黑暴時期的大學示威和平理性，起碼沒有亂掟汽油彈或暴力「私了」，差別在於參與聲援巴人示威的大多為有色人種及外國留學生，感到威脅的猶太人則大多為本土白人，不少人的父母均有錢有權有勢。也有部分聲稱被歧視的猶太人根本不在校園，而是居於豪華別墅，在國會山莊上班，以至是身在以色列。

在這批特權選民和競選經費金主施壓下，美國眾議院早前舉行了一場歷史性的聽證會，傳召了哈佛大學、麻省理工學院及賓夕凡尼亞大學的校長作供。3人被指在回應保守派共和黨議員提問時含糊其詞，未有明言會禁止滅絕猶太人的言論，引發多個猶太組織撤銷向3間大學捐款。其中賓大校長在聽證會數天後已被迫下台謝罪。哈佛校長是一位黑人女性，在多個黑人與女權組織力撐下捱了近一個月，到近日仍抵不住壓力辭職。

香港的中文大學校長段崇智日前亦辭職，有人將事件與兩位美國大學校長辭職相提並論。實情是段校長在議員三催四請下，仍有權拒絕出席相關的立法會委員會。段校長公然包庇校園暴力與違法行為，亦超出言論或學術自由的範圍，兩者完全不能比擬。