冰鑑春秋：催票警報系統啟動

1月9日下午3時許，整個台灣上千萬支手機連續響起4則警報聲，許多人面面相覷，一時間紛紛以為是發生地震或是其他災禍，沒想到拿起手機一看，居然是衞星發射警報，不少人當場破口大罵，認為根本就是亂搞。

然而，行政院長陳建仁看到警報中的Missile字樣，脫口而出是大陸發射導彈！外交部長吳釗燮看見「已飛越南部上空」 的簡訊，竟用英文對外媒表示：「中華人民共和國剛剛在這個區域發射了衞星，飛過越南領空，那沒關係啦！」荒腔走板的反應，引來各方訕笑。

但反應最奇特的，卻是當時在高雄輔選的蔡英文與市長陳其邁，有人拍到衞星預定發射的下午3點零4分，人在台上的陳其邁下意識地看了看手錶，跟着警報大作後，陳拿起手機給蔡英文看，跟着蔡就相當鎮定地說：「沒關係，總統在這裏。發生甚麼事情總統都跟你在一起。」還表示那是衞星不是導彈，不用擔心，「這個就是有甚麼事大家都要知道注意一下，民主社會就是要公開透明，其他事情政府會做適當處理」，完全沒有受到任何影響，簡直好像早就預知會有這個警報。

蔡英文預知並不奇怪，因為大陸早在去年已公布了衞星發射的時間與預計路徑，奇的是過去連導彈都要隱匿消息的蔡政府，這次卻選擇對衞星發出警報，還連續發了4則！這種種操作不由得讓人聯想，這究竟是警報還是恐嚇民眾的催票行動？

儘管由於Missile字樣未修改，引起國際媒體嘲諷，迫使蔡政府道歉；但在中南部年長者間卻已形成恐慌，很多人開始討論大陸介入台灣選舉，衞星可能隱藏武器。只能說，民進黨真是最會選舉的政黨，用常理去揣度他們，到頭來一定中招。