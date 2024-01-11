橫眉冷看：選舉愈多 混亂愈多

1月9日，台灣所有民眾的手機都響起警報。這個警報是來自國防部，在台灣歷史上，國防部從未試過向民眾發出同類型的訊息，究竟是甚麼天大事件？是外星人突襲寶島嗎？看清手機上的訊息，原來不是，只是中國大陸發射搭載衞星的火箭，飛越了台灣南部上空。這種事情稀鬆平常，單計去年便最少有3次，為甚麼過去不發警報，今次卻開創歷史，刻意要讓全島居民「震驚」？

說穿了，還不是因為政治選舉。台灣總統及立法委員的競選快將舉行，雖然執政民進黨在民意調查上輕微領先，但是優勢並不明顯，稍有差池，總統府的寶座就要拱手讓予國民黨或民眾黨人。依照民進黨的慣用伎倆，每次到選舉緊急關頭，不論有理沒理，都會大肆渲染中國大陸的軍事威脅，希望利用島民的「恐共」心理，來爭取選票。

可惜今趟等了又等，仍然不見解放軍有何威嚇行動，民進黨終於按捺不住，便自行製造事端，將中國大陸正常發射衞星，也渲染成軍事威脅，以圖製造全島恐慌。不知是有意抑或無意，警報訊息的中文字眼是用「衞星」，但英文版則寫上Missile，意思是導彈。這一招的目的是要糊弄誰，就只有民進黨的主事者心裏才清楚了。

民主選舉的原意，是鼓勵君子之爭，更希望為社會帶來和平與穩定，然而，這種制度發展到今天，早已變得荒腔走板。沒有選舉還好，有時候選舉愈多，社會反倒愈趨混亂，民眾更容易被野心家蠱惑。台灣固然是如此，世界不少地方亦是如此。美國若不是因為2020年總統選舉，共和、民主兩黨的選民，又豈會險些兒陷於決裂，國會山莊又豈會被暴徒攻陷，還要造成人命死傷呢。