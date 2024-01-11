龍吟虎嘯：成為台獨傳送帶

與大陸不介入台灣地區選舉形成鮮明對比的，是美國直接介入和干預台灣選舉，並把台灣當成自己的保護對象，指摘大陸介入、干預台灣選舉。美國國務院發言人日前表示，美方對台灣的民主進程充滿信心，相信台灣選民可在不受外界干擾下，選擇下一任領導人。該發言人聲稱，北京持續在台海採取挑釁行動，表明大陸試圖單方面改變已維持數十年全球和平及穩定的現狀；美方敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓。

山姆大叔的表態和介入「保護」台灣選舉，正合台灣當局之意。台灣防禦部門指控大陸在選舉臨近時多次向台放出氣球，台灣當局還發出防空警報，指摘大陸「試圖騷擾台灣民眾和發動心理戰」。

多年來，山姆大叔干預台灣選舉——這是中國內政——的一個「理由」，是大陸要「破壞台灣的民主」，而台灣的民主和選舉照抄美國，這是山姆大叔控制台灣，以及台灣分裂勢力「倚美謀獨」的制度鏈條、價值觀鏈條。

過去「兩蔣年代」，「台獨」不敢、不能猖狂，此乃「違憲違法」罪行。自從台灣仿美「民主化」、「實施普選」後，「分裂勢力」就通過「制度保證」、「價值觀支撐」，猖狂「倚美謀獨」。山姆大叔也就更「理直氣壯」地介入、干預台灣地區選舉，監察台灣選出美國認可的政治代理人，選出美國得心應手的反中棋子。這是30年來台灣選舉「反統謀獨」能「大殺四方」的「軟實力」；所謂「民主選舉」，成了「選台獨、反統一」的政治傳送帶。

今次美國國務院發言人和台灣當局的呼應配合，阻止所謂「大陸介入台灣選舉」，玩的還是這一套。對此，中國外交部發言人指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區選舉不是外交問題。是的，台灣是中國的一個行省，台灣地區選舉絕對是中國的內部事務，中央政府絕對有權管，任何外國政府和外部力量絕對不得干預。