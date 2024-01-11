捱撞胎兒不保 孕婦仍危殆 夫：佢知有個女喺肚已好小心

【本報訊】本周二下午約3時，一名懷胎4個月的姓陳（31歲）孕婦，在觀塘駿業街橫過馬路期間，被一輛由海濱道轉入的貨車撞倒，陳婦吐血昏迷，由救護車急送廣華醫院搶救，經救治後情況危殆，須留醫神經外科病房。肇事姓梁（59歲）貨車男司機涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕，他其後獲准保釋候查，須於本月下旬報到。

據陳婦的姓邱大伯指，弟婦仍昏迷，前日醫生已告知胎中嬰兒已無心跳，惟要等她甦醒始能做流產手術，但醫生指陳婦「情況唔樂觀」。邱指其弟於荔枝角上班，與在觀塘返工的弟婦同任職文員，兩夫婦現於九龍灣租屋住，預備等嬰兒出生後會「搬大啲」。

邱亦指曾提議替弟婦轉院，但醫生指她現階段不宜「郁動」，要待情況穩定始作打算。執法人員今於昨早亦致電，指肇事貨車沒有「車Cam」，附近有店舖攝下事發過程，當時弟婦過路前已有看清交通情況，過路期間亦有再看，但突然有貨車駛至把她撞倒，現只希望弟婦平安無事。

心跳曾停20分鐘 據陳婦丈夫指，目前經濟問題非首要考慮，首要是全力用最佳方法拯救愛妻。他又指，救護車把妻子送院時，妻子的心跳曾經停頓約20分鐘，但她在送抵醫院經急救後暫時檢回一命，為此他十分感激廣華醫院的醫生，感謝他們第一時間、盡全力拯救妻子。據他了解，涉事貨車在昨日驗車，人員會在右邊車頭凹痕檢取其妻子的臉部組織，並同時取走其妻子的衣物比對驗證，稍後會抽血驗其妻子DNA，以核實她在事故中的身份。

夫哭盼全城集氣 事主丈夫又哭稱：「佢知有個女喺肚已經好小心」，事發後他不時在愛妻耳邊講一些支持的說話替其打氣，又指全香港市民均替其集氣，刻下最重要是用藥物保持其心跳和血壓的穩定，以便下一步考慮再施手術減輕腦部腫脹及顱內壓等問題。醫生則指出目前已給予極強劑量藥物協助其妻子維持心跳和血壓處於合格水平，同時更需靠其個人意志堅持下去，只希望她能大步檻過。